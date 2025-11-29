Orlando e la stoccata ad Allegri: «Sarri tatticamente molto più preparato di lui. I rossoneri soffrono se...»

Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato la sfida di stasera tra Milan e Lazio non facendo mancare una stoccata ad Allegri

Milan-Lazio si scalda con le dichiarazioni forti rilasciate dall’ex calciatore Massimo Orlando. Ospite del contenitore radiofonico Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, l’opinionista ha analizzato i temi tattici della sfida di stasera a San Siro, lanciando una provocazione non da poco sul confronto in panchina tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Secondo Orlando, la partita sarà molto diversa dal recente derby: i rossoneri potrebbero soffrire l’impostazione della gara, poiché faticano quando sono costretti a gestire il pallino del gioco, e difficilmente troveranno le praterie concesse dall’Inter per le ripartenze.

Ma è sul duello tra gli allenatori che arriva la stoccata più netta: Orlando vede il tecnico biancoceleste decisamente in vantaggio sotto il profilo della preparazione tattica rispetto al collega rossonero.

ORLANDO SU MILAN-LAZIO – «Ho sentito Sarri, ha detto cose interessanti. Che pensava di avere più difficoltà, ma va detto infatti che la Lazio sta facendo molto bene ora. Il Milan è una squadra che fatica se deve fare la partita. Non credo che la Lazio gli permetterà di giocare come con l’Inter, lasciandogli dei spazi in ripartenza. Mi aspetto una partita molto tattica, dove Sarri è molto più preparato di Allegri».