Orlando: «Milan? Difficile sostituire Leao, su Bennacer…»

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, dicendo la sua su i temi principali in casa Milan:

Cosa ne pensa del possibile affare Ziyech a gennaio?

«Speriamo che arrivi in Italia perché è un grande talento. Bisognerebbe in ogni caso gestirlo bene dal punto di vista mentale, perché in Inghilterra i problemi sono derivati proprio da qualche panchina di troppo non digerita. Lui in ogni caso si fa notare sempre in fase di spinta, ma che si sacrifica anche in fase di non possesso. Il Milan ora non sta riuscendo a trovare ciò che cercava nel ruolo di trequartista, posto che Diaz sta tutto sommato facendo bene, ma senza trovare mai troppa continuità»

Tra i rinnovi che il Milan sta trattando, chi crede sia il più sostituibile, Leao o Bennacer?

«Per me è più difficile rimpiazzare Leao, perché sono pochi i giocatori in grado di mettere in mostra determinate caratteristiche. Trovarne un altro come il portoghese è estremamente difficile. È cresciuto anche nel far girare la squadra»

Può essere il Milan l’anti-Napoli?

«Penso di sì, perché il Milan deve ancora recuperare Maignan, può completare il reparto offensivo con Ziyech e deve ancora valorizzare De Ketelaere. Se il Milan dovesse trarre il meglio da queste situazioni potrebbe veramente diventare la migliore candidata per contendere lo scudetto al Napoli»