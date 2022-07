Origi sulla dirigenza: «Maldini una leggenda, grato di essere stato scelto». Le dichiarazioni del nuovo attaccante rossonero

Divock Origi parla così di Paolo Maldini e Frederic Massara. Le sue parole in conferenza stampa.

«Maldini e Massara sono stati decisivi per me. Maldini per me è una leggenda del calcio e l’ho sempre seguito quindi è solo un grande esempio. Massara ha contribuito a costruire un grande percorso e questo si capisce dai valori che hanno dato alla squadra. Sono grato di essere stato scelto, capisco quante sono importanti le fondamenta che hanno gettato. Orgoglioso di essere un giocatore con dirigenti come questi alla guida».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI