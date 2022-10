Origi è sbocciato: paura e infortuni alle spalle. Ora il Torino per il belga che è rigenerato e diventa un titolare aggiunto

Oltre al gol, col Monza Divock Origi ha brillato anche per doti che fino a qualche tempo fa sembravano un miraggio: è stato il giocatore che ha toccato la velocità di punta più alta di tutto Milan-Monza, sprintando a 34,04 km/h.

Il belga sta alla grande, finalmente. E ora che la forma è quella giusta, Pioli lo utilizzerà come aveva in mente di fare fin dal primo giorno in cui lo ha visto all’opera a Milanello: l’ex Liverpool è un titolare aggiunto, un centravanti da alternare con regolarità a Giroud e così succederà domani a Torino.

Dopo gli acciacchi e la paura di farsi continuamente male, Origi è volato in Belgio dove ore e ore di specifico in palestra lo hanno rigenerato. Il Milan lo ha seguito e spalleggiato nel percorso di recupero e così Divock è sbucato dal tunnel. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.