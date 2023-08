Origi Milan, il West Ham torna alla carica per l’attaccante belga in uscita dal Milan: si può fare con questo incastro

Potrebbe sbloccarsi la situazione legata a Divock Origi, attaccante che non ha preso parte alla tournée americana del Milan e che resta pertanto in uscita.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, il West Ham potrebbe presto tornare alla carica per l’ex giocatore del Liverpool una volta definito in tutto e per tutto il passaggio di Scamacca all’Atalanta.