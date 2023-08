Origi Milan, il belga è un ostacolo per il mercato dei rossoneri: ecco il motivo

Divock Origi rischia di diventare un serio problema per il Milan: il belga blocca le ultime operazioni in entrata dei rossoneri

Il futuro di Divock Origi dovrebbe essere lontano dal Milan. Mai come in questo caso, il condizionale è d’obbligo. L’attaccante ex Liverpool sta rifiutando infatti ogni offerta ricevuta finora (soprattutto quelle dall’Arabia Saudita), perché vorrebbe tornare a giocare in Premier League.

Intanto blocca le altre operazioni di mercato dei rossoneri, ostacolandoli non poco. Ad esempio, come evidenzia il Corriere dello Sport, il destino di Colombo è legato proprio al belga, il quale è un esubero per il club rossonero.