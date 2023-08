Origi blocca il mercato Milan: ha rifiutato tutto! Resta in piedi solo una possibilità per l’attaccante belga

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo essere rimasto fuori dal progetto tecnico per la tournée estiva negli USA, ora Divock Origi torna in gruppo per le amichevoli con Monza, Trento e Novara. Sempre, però, sul piede di partenza dal mercato Milan.

Fino ad ora ha rifiutato tutto: non ha considerato le proposte arabe e turche, non si è accontentato delle offerte dalla Bundesliga. Resterebbe in piedi solo il West Ham, che a breve libererà la casella attaccanti con l’addio di Gianluca Scamacca.