Origi tra Arabia Saudita e Premier League: l’attaccante, ormai ai margini del progetto del Milan, ha una speranza

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Divock Origi. Per l’attaccante, che non è partito insieme al resto del gruppo per la tournée americana e ormai è fuori dal progetto del Milan, ci sono due ipotesi.

Da un lato l’Arabia Saudita, dall’altro la Premier League, con il West Ham in particolare che sta trattando l’uscita di Scamacca. Il giocatore preferirebbe proprio questa seconda pista.