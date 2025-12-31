 Oriali: «Credo che da qui alla fine sarà una bella lotta»
Oriali: «Credo che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste squadre»

Oriali ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC e ha detto la sua sulla lotta Scudetto, vede cinque contendenti

Lele Oriali, membro dello staff di Antonio Conte, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, nella quale ha detto la sua sulla lotta Scudetto.

La sfida quest’anno non sarà a due suo avviso, infatti nella passata stagione solo il Napoli e l’Inter ad essersi giocate il tricolore, ad avere la meglio, all’ultima giornata sono stati gli azzurri. Ora sarà bagarre, a suo avviso oltre al Milan di Massimiliano Allegri, vanno prese in considerazione anche la Roma di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti.

LOTTA A CINQUE«Quest’anno credo si sia allargata un pochino la rosa dei pretendenti ed oltre a noi e all’Inter ci sono il Milan, la Roma e la Juventus. Credo che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste cinque».

