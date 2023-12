Ordine sentenzia: «I numeri sono tutti contro Pioli. Leao e Giroud sono in clamoroso ritardo». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha analizzato su Il Giornale il momento del Milan in vista della sfida contro il Sassuolo.

PAROLE – «I numeri sono tutti contro Stefano Pioli e il suo ultimo Milan, in ritardo sulla tabella di marcia e dalla doppia vita. Contro il Sassuolo non ha mai vinto a San Siro; i suoi attaccanti di riferimento – Leao e Giroud – sono in clamoroso ritardo nelle sfide domestiche, il portoghese non segna da settembre e il francese da agosto contro il Torino; la sua difesa ha accumulato, nel 2023, un deficit che rappresenta un record negativo storico (63 gol)».