Ordine su Pioli dopo Atalanta Milan: «Indifeso alla resa dei conti»

Il noto giornalista Franco Ordine si è espresso così sulle difficoltà che sta affrontando il Milan di Stefano Pioli in questo momento

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport relativamente al momento del Milan dopo il KO subito contro l’Atalanta, Franco Ordine titola: «Pioli indifeso alla resa dei conti».

Il riferimento del giornalista non è tanto alla società rossonera che non difende il tecnico in questo momento dalle critiche, ma è più un gioco di parole relativo alle tantissime assenze dei rossoneri nel reparto arretrato: a queste si è aggiunta l’espulsione rimediata da Davide Calabria sul finale di gara.