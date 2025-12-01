Ordine show a Pressing: «Serve il Maalox per i gufi. Milan cambiato nella testa, e su Rabiot ringraziate la Cremonese»

Ordine esalta la trasformazione rossonera: dalla difesa di ferro al nuovo Leao, fino al retroscena di mercato sul centrocampista francese

Ospite della trasmissione Pressing, il giornalista Franco Ordine ha regalato il suo consueto show, analizzando con ironia e lucidità il momento d’oro del Milan capolista. L’apertura del suo intervento è stata dedicata ai detrattori e ai rivali, con una battuta fulminante che fotografa l’umore dell’ambiente: «L’assessore alla sanità della Lombardia mi ha chiamato per dirmi che c’è una richiesta clamorosa di Maalox». Una metafora colorita per sottolineare come i risultati ottenuti dalla squadra di Max Allegri stiano facendo “soffrire” chi sperava in un fallimento del progetto rossonero. Ma oltre alle battute, c’è l’analisi tecnica: Ordine ha evidenziato come la squadra, e in particolare il pacchetto arretrato, abbia finalmente ritrovato il gusto di difendere, un aspetto fondamentale per chi ambisce allo Scudetto.

Secondo la storica firma de Il Giornale, a Milanello è cambiato radicalmente il clima, oltre alla metodologia di lavoro quotidiana. L’emblema di questa profonda metamorfosi mentale è senza dubbio Rafael Leao. Il fatto che il portoghese si sia adattato con grande disponibilità ed efficacia a un nuovo ruolo più centrale, trasformandosi in prima punta, è il segnale inequivocabile che tutti hanno cambiato improvvisamente testa. Non si tratta solo di tattica, ma di un atteggiamento collettivo volto al sacrificio, dove anche le stelle si mettono al servizio del gruppo.

Ordine, clamoroso retroscena su Rabiot

Infine, Ordine ha svelato un retroscena di mercato legato all’arrivo di Adrien Rabiot, divenuto subito una colonna del centrocampo. Il giornalista ha usato un paradosso per spiegare l’importanza di quel colpo, legandolo all’unico vero passo falso di inizio stagione.

PAROLE – «Devono andare al Santuario di Cremona a ringraziare perchè senza la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese probabilmente Rabiot non sarebbe arrivato». Quello scivolone inatteso, dunque, è stato la scintilla decisiva che ha spinto la dirigenza a intervenire, trasformando un male in un bene per le sorti del campionato.