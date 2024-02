Esonero Pioli, Ordine: «Nessuna scelta è stata già fatta, ma…». Le parole del giornalista sulla situazione della panchina del Milan

Franco Ordine ha parlato sul Corriere dello Sport del futuro della panchina del Milan e del possibile esonero di Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Nessuna scelta è stata già fatta, nessun impegno scritto consegnato all’interessato. E nella fattispecie ricorda molto da vicino quel che accadde ai tempi in cui il cognome inedito del tedesco Rangnick cominciò a circolare a Milanello e negli uffici di casa Milan. Questo quadro significa ancora che Pioli – legato da un contratto in scadenza nel giugno 2025 – ha ancora possibilità concrete di rovesciare tutti gli attuali pronostici e magari di spuntare un altro colpo di coda. A condizione, naturalmente, che la stagione venga conclusa con il posto Champions in tasca e magari un inatteso successo in Europa League».