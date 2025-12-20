Ordine analizza la situazione del Milan: dal mercato alla Supercoppa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento delle riflessioni è finito in casa Milan. Dopo la cocente sconfitta in Supercoppa Italiana a Riyadh, l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori invocano interventi decisi sul mercato. Tra le voci più autorevoli si leva quella di Franco Ordine, noto giornalista e opinionista sportivo, che dalle colonne de Il Corriere dello Sport ha tracciato una linea netta sulla strategia che il Diavolo dovrebbe seguire in questa sessione invernale.

Il fattore Allegri e i successi del passato

Secondo la fonte, il Milan ha già dimostrato in passato di saper correggere il tiro grazie all’intuito dei suoi leader. Franco Ordine ricorda come in estate sia stato provvidenziale l’intervento di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornesetornato alla guida dei rossoneri per riportare disciplina tattica, che insieme al suo staff blindò Mike Maignan. Il portiere francese, considerato uno dei migliori al mondo per riflessi e carisma, era infatti a un passo dal Chelsea.

Allo stesso modo, l’innesto di Adrien Rabiot, dinamico centrocampista transalpino dotato di grande forza fisica, ha svoltato la mediana del Diavolo dopo un periodo di appannamento post-Cremonese. Questi precedenti virtuosi devono ora servire da lezione per il presente.

Emergenza difesa e attacco: il piano di Igli Tare

L’attuale situazione della rosa, però, presenta lacune evidenti. L’assenza di Matteo Gabbia, solido difensore centralecresciuto nel vivaio, ha esposto le fragilità di Koni De Winter, il giovane belga ex Genoa che ha faticato enormemente nel contenere l’esuberanza fisica di Hojlund.

Per questo motivo, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese celebre per la sua capacità di scovare profili pronti all’uso, è chiamato a un doppio colpo. Non servono “nomi qualunque”, ma elementi strutturati. In difesa si cerca un profilo di spessore, mentre in attacco il nome caldo resta quello di Niclas Fullkrug. Il bomber tedesco del West Ham, attaccante vecchio stampo abilissimo nel gioco aereo, viene visto come il profilo ideale per dare respiro a un reparto che soffre le assenze di Rafael Leao, la stella portoghese dal dribbling fulminante, e i problemi fisici di Santiago Gimenez.

Un mercato virtuoso ma necessario

Il messaggio di Franco Ordine è chiaro: pur mantenendo i conti in ordine, la società di via Aldo Rossi deve agire. Non si chiedono investimenti folli alla Mbappé, ma rinforzi che evitino di lasciare Massimiliano Allegri con le rotazioni contate. Con un Igli Tare al lavoro dietro le quinte, i tifosi della compagine meneghina si aspettano che questo terzo “dietrofront” stagionale porti finalmente i frutti sperati per blindare gli obiettivi minimi e puntare nuovamente al vertice.