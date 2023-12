Ordine analizza Milan Sassuolo: «Dal gol in poi tocca soffrire come una provinciale». Le parole del giornalista

All’indomani di Milan-Sassuolo, il giornalista Ordine ha analizzato sulle pagine de Il Giornale la prestazione dei rossoneri.

PAROLE – «Dal gol in poi tocca vedere soffrire come una provinciale il Milan e soprattutto fare ricorso alla sua primavera per realizzare gli inevitabili ricambi. Oltre a Simic ecco l’esordiente assoluto Zeroli, classe 2005, preferito a Krunic del quale si racconta, in panchina, un fastidio alla schiena».