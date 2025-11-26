Ordine spiazza tutti: «Maignan via dal Milan a zero? Occhio alle sorprese, i rossoneri non sono ancora tagliati fuori. Vi spiego perchè»

Ordine, noto giornalista, ha spiegato come i rossoneri siano ancora in piena corsa per strappare il sì di Maignan sul rinnovo del contratto

Il tema del rinnovo di Mike Maignan si è imposto prepotentemente come l’argomento principale di questa delicata fase della stagione. Con il Milan non impegnato in Europa e focalizzato esclusivamente sulle competizioni domestiche, l’attenzione mediatica si è riversata sulle prestazioni del capitano rossonero, reduce da un avvio di campionato convincente e, soprattutto, da un Derby stellare in cui è risultato decisivo. È inevitabile, dunque, che i riflettori siano puntati sul futuro del portiere francese, il cui destino appare oggi sempre più lontano da Milano a causa della scadenza contrattuale imminente. Sulla complessa vicenda è intervenuto autorevolmente il giornalista Franco Ordine, che ha analizzato lo scenario sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, evidenziando il ruolo cruciale dell’allenatore nella gestione del numero 16.

Ordine e la porta aperta al rinnovo di Maignan

Il commento di Ordine mette in luce come la permanenza di Maignan tra i pali, nonostante la situazione contrattuale, sia una precisa volontà tecnica: «C’è il pressing di Allegri che fin dal primo giorno del ritorno a Milanello ha preteso la presenza di Maignan anche se a fine contratto riconoscendogli un talento naturale da recuperare». Massimiliano Allegri, dunque, non ha voluto rinunciare al suo fuoriclasse, lavorando per recuperarlo mentalmente e tecnicamente, indipendentemente dalle nubi sul futuro. Tuttavia, questo non esclude pericoli esterni. Il giornalista sottolinea infatti come sul francese si stia concentrando l’interesse di club di identica fascia economico-finanziaria, pronti ad approfittare dell’occasione a parametro zero.

Nel suo editoriale, Ordine non usa mezzi termini e fa un nome pesante: quello della Juventus. L’interesse dei bianconeri non è una citazione casuale, ma una pista concreta per un club a caccia di un portiere di maggiore spessore e garanzia. Nonostante ciò, la partita non è ancora chiusa. Il lavoro diplomatico della dirigenza, guidata da Furlani e Tare, potrebbe ancora riservare sorprese.

Come conclude Ordine: «Per ora significa soltanto che, nonostante il grave ritardo, il Milan non è ancora completamente tagliato fuori dal futuro del suo portiere che ha stregato un paio di specialisti dal dischetto (Dybala e Chalanoglu)». Le porte per una permanenza, seppur socchiuse, non sono ancora state sbarrate definitivamente.