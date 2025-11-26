Maignan Milan, il futuro del portiere francese resta in bilico tra le sirene della Premier League e la carta Allegri per il rinnovo. Tecnico decisivo?

Maignan Milan: il portiere è in scadenza e piace in Premier League, ma il tecnico livornese prova a ricucire lo strappo per il prolungamento



La recente vittoria nel Derby contro l’Inter ha ribadito con forza la centralità assoluta di Mike Maignan all’interno del progetto tecnico rossonero. La prestazione monumentale sfoderata domenica sera non rappresenta un caso isolato, bensì la conferma di una rinascita sportiva che ha riportato il francese ai vertici del suo ruolo. Tuttavia, l’entusiasmo per le parate decisive si scontra con una realtà contrattuale sempre più allarmante: con l’accordo in scadenza tra soli sette mesi, il futuro dell’ex Lille appare appeso a un filo sottilissimo. I rapporti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza di via Aldo Rossi sono, al momento, praticamente nulli, triste eredità di una primavera burrascosa in cui la trattativa per il prolungamento si è arenata bruscamente.

Lo spettro di un addio a parametro zero nel luglio 2026 si fa dunque sempre più concreto. La Premier League osserva con estrema attenzione l’evolversi della situazione, con il Chelsea in pole position per assicurarsi un top player mondiale senza costi di cartellino. I Blues, che avevano già sfiorato il colpo in estate, potrebbero soddisfare senza problemi la richiesta d’ingaggio superiore ai 5 milioni di euro avanzata dal portiere. Più defilata appare invece la Juventus: nonostante l’interesse vivo, l’operazione è frenata dagli alti costi di gestione e dalla ferma riluttanza di Maignan a trasferirsi in una rivale storica, uno sgarbo che il francese vorrebbe evitare.

La chiave di volta per scongiurare la separazione potrebbe essere Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, che in estate aveva posto il veto assoluto sulla cessione del numero 16, rappresenta l’unico vero legame solido tra il calciatore e l’ambiente milanista. Il feeling tra allenatore e portiere è eccellente e, complice l’ottimo lavoro svolto con il nuovo preparatore Filippi, Maignan ha ritrovato fiducia e continuità. La speranza della società è che il “fattore Max” possa persuadere Magic Mike a riaprire il dialogo, anche se la ferita causata dal tentativo del club di giocare al ribasso sull’offerta mesi fa brucia ancora e rende la missione rinnovo estremamente complessa. Lo riporta il Corriere dello Sport.