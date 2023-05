Ordine: «Mercato estivo e invernale disastrosi. Ne dovrà pur rispondere anche Maldini o no?»

Francesco Ordine, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League

Ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Francesco Ordine ha parlato così del Milan, fresco di eliminazione dalla Champions League.

INTER MILAN – «Il destino al 90% era segnato ieri prima di iniziare. La partita avrebbe avuto qualche sussulto in più se in una delle due occasioni con Diaz o Leao avesse segnato il Milan, ma sarebbe stato solo un sussulto emotivo».

PAROLE MALDINI – «Maldini ha ragione sulla squadra non strutturata per due competizioni, ma il mercato estivo e quello invernale sono stati disastrosi e di questo dovrà pur risponderne anche lui o no?».

PIOLI – «Pioli non ha avuto giocatori dal mercato, è arrivato in semifinale di Champions League con la squadra dell’anno scorso meno Kessie e Romagnoli. E non dimentico che Pioli, quando ha avuto necessità di far riposare i titolari, dalla panchina ha avuto zero».