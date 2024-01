Ordine pessimista: «Zero possibilità scudetto per il Milan, dal mercato serve...»

Il noto giornalista Franco Ordine ha detto la sua sulle chance scudetto per il Milan e sulla stagione dei rossoneri: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di Radio Rossonera, Franco Ordine ha fatto il punto su alcuni temi in casa Milan: dall’episodio di razzismo di cui è stato vittima Maignan alle possibilità per la squadra di Pioli di rientrare in lotta per lo scudetto.

RAZZISMO A MAIGNAN – «Può essere la volta buona per fare qualcosa di concreto? Lo spero ma non ho grande fiducia, lo dico molto espressamente dopo aver letto il dispositivo del Giudice Sportivo. Riconosce la gravità dell’evento, ma quello stadio se la cava con solo una giornata di chiusura. Francamente questa era un’occasione probabilmente unica per lanciare un messaggio molto duro. Non parlo di sentenza esemplare, perché le sentenze devono essere giuste. Ma serviva un messaggio duro a quel target di ignorantoni che affollano ancora i nostri stadi. Purtroppo è stata un’occasione persa».

CHANCE DI SCUDETTO? – «Le chance non ci sono per un calcolo matematico molto semplice, quasi elementare. Dovrebbero mollare entrambe le due davanti e non mi sembra ci sia aria di mollare la presa. E aggiungo: perché questa striscia si consideri seria si dovrebbe arrivare almeno a 7-8 successi consecutivi. Già da sabato col Bologna (una delle squadre che ha riposato nello scorso turno per via della Supercoppa) sarà un banco di prova molto molto molto impegnativo».

SULLA POSSIBILITÀ DEI FONDI ARABI? – «Nella mia vita professionale sono stato abituato a comportarmi in questo modo. Quando la mia fonte mi dava 9 dritte e una storta, io da quel momento cominciavo a prendere le distanze. Nella fattispecie, di storte non ne ho ancora ricevute e tutte le volte ho sempre dato retta alla fonte che mi diceva di non abboccare all’amo. Io penso che Cardinale sia alla ricerca di investitori per quel che riguarda lo stadio, per esempio. Credo che sia anche alla ricerca di investitori per assottigliare i debiti nei confronti di Elliott. Ma di una cosa sono sicuro: sia Cardinale che Elliott, ancora interessato, piuttosto che darlo a un arabo o a uno sceicco amico di Maldini, secondo me prendono il Milan e se lo mangiano».

RUOLO ED IMPATTO DI IBRAHIMOVIC – «Con grande stupore devo dire che quando ho letto la nota ufficiale del suo ritorno, non avevo capito bene perché troppo generica. Dopo aver visto come si è comportato nelle ultime partite e in particolare a Udine, posso dire che è ciò che sospettavamo e di cui c’era bisogno. Una presenza continua al fianco di giocatori e allenatore».

DAL CALCIOMERCATO SERVE UN DIFENSORE? – «La mia risposta è ASSOLUTAMENTE SÌ! Si è capito?».