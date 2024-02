Ordine elogia Leao: «Ha terrorizzato la difesa dell’Atalanta. Su De Ketelaere…». Le dichiarazioni del giornalista

Franco Ordine ha scritto sul Corriere dello Sport per analizzare il match tra Milan e Atalanta e il duello tra De Ketelaere e Leao.

PAROLE – «Leao-De Ketelaere tra luci e ombre. De Ketelaere ? Non vince un solo duello con Thiaw che non ha tra l’altro fama di secondino affidabile, perde anche qualche “spalla a spalla” e alla fine si ritira con un modesto ‘non giudicabile. Leao liberato dal confronto a distanza, continua da solo a terrorizzare la difesa atalantina, subisce qualche fallo carogna ma non si lamenta più di tanto».