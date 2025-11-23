Ordine analizza il derby tra Inter e Milan! I rossoneri dovranno… L’analisi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nel post-conferenza stampa pre-partita di Inter-Milan, il noto giornalista Franco Ordine de “Il Giornale” ha commentato la stracittadina e le recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, rilasciate da Milanello. Ordine ha usato una metafora architettonica per descrivere il momento delle due squadre milanesi.

“Io penso che ci sia differenza tra un palazzo già di 10 piani con 10 anni di vita perfettamente collaudato… e un palazzo che hai messo dentro un po’ di fondamenta e stai iniziando a costruire il primo piano. Questa è la differenza,” ha affermato Ordine, suggerendo che l’Inter sia una struttura più consolidata, mentre il Milan è in una fase di rapida, ma iniziale, costruzione.

La Virtù del Milan: Consapevolezza e Qualità in Mediana

Nonostante la differenza strutturale, il giornalista si è detto sorpreso positivamente dalla velocità con cui il Diavolo ha messo insieme alcune qualità cruciali. Questa accelerazione è legata a due innesti chiave e alla maturazione interna. “Io non mi aspettavo che facesse così in fretta a mettere insieme alcune qualità,” ha spiegato Ordine, ricollegando la crescita all’arrivo del regista croato Luka Modrić e del centrocampista francese Adrien Rabiot. A questi si aggiunge la maturazione di giovani come il difensore Gabbia.

Ordine ha poi pienamente condiviso la filosofia di Allegri sulla classifica: “Abbiamo i punti che meritiamo.” Questa consapevolezza è vista come una virtù e non un difetto, a differenza di altre squadre che hanno deluso le aspettative.

La Filosofia di Allegri e le Urgenze di Gennaio per Tare

L’approccio di Allegri piace al giornalista: “Lui ha fissato una serie di paletti, e cioè, tornare all’antico del Milan, cerchiamo di essere concreti, proviamo a tirare fuori quello che abbiamo il meglio.” La metafora usata per descrivere il lavoro quotidiano del tecnico è molto efficace: “Allegri tutte le mattine apre il frigorifero di Milanello, vede quelle che sono le energie migliori e in base prepara la partita.”

Guardando al futuro, Ordine è convinto che il Direttore Sportivo Igli Tare debba muoversi in fretta sul mercato di riparazione: “Il Milan a gennaio ha bisogno assolutamente un difensore.” Il regalo ad Allegri sarà, a suo avviso, sicuro in difesa. L’attaccante, invece, dipenderà dalle opportunità, dato che “a gennaio raramente viene fatto qualcosa di grande“. La priorità resta dunque blindare la retroguardia dei rossoneri.

