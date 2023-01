Ordine: «Gesto Darmian? Andrebbe premiato»

Franco Ordine su Twitter ha così commentato il gesto di Darmian durante la fase di premiazione della Supercoppa

Franco Ordine su Twitter ha così commentato il gesto di Darmian durante la fase di premiazione della Supercoppa:

«Ho visto in rete un filmato con Darmian che a fine Supercoppa va a salutare e consolare i milanisti in attesa della premiazione. Se ci fosse una Serie A attenta dovrebbe provvedere a segnalare e premiare Darmian per dare un messaggio alla categoria»