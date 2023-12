Ordine su De Ketelaere: «Lo aspettano tutti al varco, è lui o non è lui?»

Il noto giornalista Franco Ordine in vista del match di stasera tra Atalanta e Milan, si è soffermato su Charles De Ketelaere

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine parla del grande ex del match di stasera tra Atalanta e Milan, nonché l’uomo più atteso: Charles De Ketelaere.

LE PAROLE – «Lo aspettano tutti al varco: atalantini e milanisti, vecchi e incalliti ammiratori, fans tiepidi traditi e pronti a stroncarlo definitivamente. È lui o non è lui dopo qualche mese di collegio in quel di Zingonia? Il riferimento a Charles De Kateleare, belga a metà strada tra Bergamo e Milano, è scontato nel giorno in cui si ritrova al cospetto del Milan dopo una sola stagione scandita da aspettative gigantesche e polemiche serrate legate alla sua ricca valutazione e al rendimento deludente».