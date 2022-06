Ordine: «Dal 1 luglio il Milan deve tirare una bella riga e lavorare come gli ultimi due anni…». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha parlato del Milan ai microfoni di Radio 24. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

«Dal 1 luglio si deve tirare una bella riga e continuare a lavorare come si è fatto negli ultimi due anni. Pubblicamente chi ha tirato per primo gli stracci in pubblico è stato Maldini, bisogna dirlo, con l’intervista alla Gazzetta».