Ordine: «Contando le diverse assenze, 42 punti sono un ottimo incasso»

Francesco Ordine ha detto la sua sul proprio profilo twitter riguardo al cammino del Milan in questo girone di andata di Serie A:

«All’Empoli il primato del gioco, al Milan quello del mestiere con la trovata di Kessie trequartista che ha dato i frutti sperati. Con tutte le assenze e gli infortuni accusati, 42 punti sono un buon incasso. Se non recupera tutti il Milan non conterà per lo scudetto».