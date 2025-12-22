Ordine lancia l’allarme sul calciomercato dei rossoneri: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento d’oro dei rossoneri, attualmente secondi in classifica alle spalle dell’Inter, rischia di essere minato dalle dinamiche legate alla sessione di riparazione invernale. In un editoriale pubblicato sul quotidiano “Il Giorno”, il noto giornalista Franco Ordine ha lanciato un monito pesante riguardo le strategie di rafforzamento del club di Via Aldo Rossi, paventando quello che definisce un “cupo scenario porta al mercato zero spese”.

Le critiche ai profili monitorati da Igli Tare

Secondo l’analisi di Ordine, i nomi accostati al Diavolo non sembrano garantire il salto di qualità necessario per mantenere il piazzamento Champions. Nel mirino ci sono soprattutto due profili. Il primo è Niclas Fullkrug, esperto centravanti tedesco di 32 anni dalla stazza imponente ma con una cartella clinica piuttosto ingombrante che desta preoccupazioni. Il secondo è Axel Disasi, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea finito ormai fuori lista a Londra, fattore che solleva dubbi sulla sua effettiva tenuta atletica e condizione fisica.

L’accusa è che questi acquisti “improbabili” possano ricalcare quanto già visto a Torino con Alcaraz e Djalo, operazioni che non portarono alcun beneficio a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro del pragmatismo tattico, nonostante avesse richiesto profili più pronti come Bonaventura.

La sfida del nuovo DS e le ambizioni rossonere

In questo contesto, il lavoro di Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese dal fiuto internazionale, appare estremamente complesso. La sensazione diffusa, secondo la fonte citata, è che negli uffici di Casa Milan si sia deciso di stringere i cordoni della borsa a causa del mancato incasso Champions, puntando a un investimento vicino allo zero.

Tuttavia, restare immobili potrebbe essere un rischio fatale. Mentre i rossoneri riflettono, le avversarie si muovono: la Juventus è in forte risalita e la Roma sta cercando di accontentare Gian Piero Gasperini, l’allenatore dell’Atalantacelebre per il suo calcio aggressivo e per la capacità di esaltare i centravanti di peso.

Senza innesti di spessore scelti con cura dal binomio Allegri-Tare, la corsa ai primi quattro posti per il Diavolo potrebbe diventare molto più complicata di quanto la classifica attuale suggerisca. “Basta saperlo oggi e non dimenticarlo domani”, conclude Ordine, sottolineando come la coerenza del progetto tecnico passerà inevitabilmente dalle scelte di questo gennaio.