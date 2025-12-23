HANNO DETTO
Ordine a Pressing: «Supercoppa? Una fortuna. Se Allegri vince…»
Ordine, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: giudizio a sorpresa
Durante l’ultima puntata di Pressing su Mediaset, Franco Ordine ha espresso un’opinione controcorrente sull’eliminazione del Milan in semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Secondo il giornalista, l’uscita di scena anticipata è paradossalmente un vantaggio per la corsa scudetto di Massimiliano Allegri.
Ordine, la rosa corta e il “rischio” finale
Ordine ha sottolineato come l’attuale struttura della squadra non sia adatta a gestire troppi impegni ravvicinati:
- Struttura inadeguata: «È una fortuna che il Milan sia uscito perché non ha la rosa per giocare giovedì e poi lunedì la finale. Si sarebbe rovinato il campionato».
- Focus sul campionato: Con l’uscita dalla Supercoppa e dalla Coppa Italia, il Milan potrà concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, a partire dalla sfida contro il Verona del 28 dicembre.
La provocazione ai critici di Allegri
Il giornalista ha poi difeso con vigore l’operato del tecnico toscano, attaccando chi ne critica costantemente lo stile di gioco:
PAROLE – «Si dice tanto del gioco di Allegri… non succede eh, ma se succede [lo scudetto] dovete espatriare voi che criticate così il Milan e il suo allenatore».
Un monito chiaro: se Allegri dovesse riportare il tricolore a Milano, per i detrattori non resterebbe che il silenzio (o l’espatrio).