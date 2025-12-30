HANNO DETTO
Open VAR: Rocchi promuove Fabbri per il rigore in Milan Verona. Dichiarazioni inequivocabili
Open VAR: Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha confermato come quello su Nkunku in Milan-Verona fosse rigore netto
L’ultima puntata di Open VAR su DAZN ha fatto chiarezza su uno dei momenti chiave dell’ultimo turno di campionato: il calcio di rigore assegnato al Milan nella sfida vinta contro l’Hellas Verona. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio con estrema fermezza, promuovendo a pieni voti l’operato della squadra arbitrale in campo.
Open Var, la sentenza di Rocchi: «Rigore al 100%»
L’analisi del designatore non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni, sottolineando la qualità della decisione presa dal direttore di gara Fabbri:
- Decisione corretta: «Per noi è un rigore chiaro, al 100%», ha esordito Rocchi. Il contatto che ha portato alla massima punizione per i rossoneri è stato giudicato solare e privo di zone d’ombra.
- Il premio per Fabbri: La prestazione dell’arbitro è stata considerata di altissimo livello, tanto da meritare una designazione immediata per il turno successivo: «Molto bravo l’arbitro, tant’è che esce anche domenica perché ha fatto un’ottima prestazione».
- Messaggio al VAR: Rocchi ha colto l’occasione per ribadire la filosofia dell’AIA: la priorità resta la decisione sul terreno di gioco. «Questo è il rigore che, dato in campo, manda un grande messaggio: a noi interessa che siano date in campo», ha concluso il designatore.
L’impatto sul match
Il rigore assegnato è stato fondamentale per la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, permettendo a Nkunku di sbloccarsi nel 2025 e trascinare il Diavolo verso il primato. La conferma della correttezza dell’episodio da parte di Rocchi spegne definitivamente le polemiche post-partita, permettendo al Milan di concentrarsi sulla prossima sfida contro il Cagliari senza ombre arbitrali.