 Open VAR: Rocchi promuove Fabbri per il rigore in Milan Verona
Connect with us

HANNO DETTO

Open VAR: Rocchi promuove Fabbri per il rigore in Milan Verona. Dichiarazioni inequivocabili

Published

16 minuti ago

on

By

Rocchi

Open VAR: Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha confermato come quello su Nkunku in Milan-Verona fosse rigore netto

L’ultima puntata di Open VAR su DAZN ha fatto chiarezza su uno dei momenti chiave dell’ultimo turno di campionato: il calcio di rigore assegnato al Milan nella sfida vinta contro l’Hellas Verona. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio con estrema fermezza, promuovendo a pieni voti l’operato della squadra arbitrale in campo.

Open Var, la sentenza di Rocchi: «Rigore al 100%»

L’analisi del designatore non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni, sottolineando la qualità della decisione presa dal direttore di gara Fabbri:

  • Decisione corretta: «Per noi è un rigore chiaro, al 100%», ha esordito Rocchi. Il contatto che ha portato alla massima punizione per i rossoneri è stato giudicato solare e privo di zone d’ombra.
  • Il premio per Fabbri: La prestazione dell’arbitro è stata considerata di altissimo livello, tanto da meritare una designazione immediata per il turno successivo: «Molto bravo l’arbitro, tant’è che esce anche domenica perché ha fatto un’ottima prestazione».
  • Messaggio al VAR: Rocchi ha colto l’occasione per ribadire la filosofia dell’AIA: la priorità resta la decisione sul terreno di gioco. «Questo è il rigore che, dato in campo, manda un grande messaggio: a noi interessa che siano date in campo», ha concluso il designatore.

L’impatto sul match

Il rigore assegnato è stato fondamentale per la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, permettendo a Nkunku di sbloccarsi nel 2025 e trascinare il Diavolo verso il primato. La conferma della correttezza dell’episodio da parte di Rocchi spegne definitivamente le polemiche post-partita, permettendo al Milan di concentrarsi sulla prossima sfida contro il Cagliari senza ombre arbitrali.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.