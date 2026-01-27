Open VAR, l’AIA risponde a Maignan sul rigore per la Roma: «Rigore codificato». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Roma-Milan continua a far discutere, non solo per il risultato del campo, ma soprattutto per le decisioni arbitrali che hanno scatenato l’ira dei protagonisti. Al centro della contesa c’è Mike Maignan, l’estremo difensore francese reattivo e carismatico, leader indiscusso della retroguardia dei rossoneri. Il portiere si era infatti dichiarato estremamente contrariato per il penalty concesso ai giallorossi a causa di un tocco di braccio del giovane Davide Bartesaghi, difensore di prospettiva cresciuto nel vivaio del Diavolo.

Le precisazioni di Dino Tommasi a OpenVAR

A fare chiarezza sull’episodio è intervenuto Dino Tommasi, autorevole componente della commissione CAN, durante l’ultima puntata di OpenVAR su DAZN. Secondo la fonte, il rigore assegnato contro la formazione rossonera è inattaccabile. “Bartesaghi interviene in ritardo e il braccio è molto largo, rendendo il corpo più grande”, ha spiegato Tommasi, definendo la massima punizione come un caso “codificato e lapalissiano”.

Nonostante le proteste di Maignan, l’analisi arbitrale promuove a pieni voti la direzione di gara di Colombo. Tommasi ha lodato il fischietto per aver gestito una sfida storicamente complessa con personalità e serenità, mantenendo una linea tecnica ottimale che ha convinto i vertici dell’AIA.

Il nuovo assetto: la reazione di Allegri e Tare

In questo clima di tensione agonistica, il Milan si affida alla calma olimpica del suo nuovo condottiero: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, maestro della gestione dei momenti critici e della solidità tattica, è già al lavoro per evitare che cali di concentrazione come quello di Bartesaghi possano penalizzare il cammino del club meneghino. Allegri sa bene che la disciplina in area di rigore è fondamentale per la sua filosofia di gioco basata sull’equilibrio.

Parallelamente, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, sta monitorando attentamente la crescita dei giovani e il comportamento dei senatori. Tare, dirigente albanese con un occhio clinico per il talento e una grande esperienza nella mediazione societaria, è una figura chiave nel supportare la squadra davanti alle istituzioni calcistiche, garantendo che il Diavolo mantenga sempre un profilo alto e rispettato.

Prospettive future per i rossoneri

Mentre il dibattito su OpenVAR si chiude, la testa del Milan è già ai prossimi impegni. Con la guida strategica di Igli Tare sul mercato e la mano ferma di Massimiliano Allegri nello spogliatoio, i rossoneri mirano a trasformare la rabbia di Maignan in energia positiva per scalare la classifica, lasciandosi alle spalle le polemiche sui falli di mano e concentrandosi solo sui risultati.