Omorodion Milan, SPUNTA l’aneddoto che apre il duello di mercato! Lo volevano anche LORO in estate

Omorodion Milan, spunta l’aneddoto che apre il duello di mercato: ci ha provato anche la Juve di Giuntoli in estate. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato un retroscena risalente a Samuel Omorodion, ex attaccante dell’Atletico Madrid passato in estate al Porto e seguito da vicino anche dal calciomercato Milan.

Stando a quanto si apprende Giuntoli in estate aveva provato concretamente a regalarlo al mercato Juve senza tuttavia riuscire nel suo intento: l’offerta messa sul piatto da 15 milioni di euro è stata infatti ritenuta non sufficiente per far sì che il trasferimento potesse andare in porto