Olzer, a Brescia lo esaltano: «Talento in rampa di lancio»

Giacomo Olzer brilla nell’amichevole tra Brescia e Venezia. In casa delle Rondinelle sta sbocciando il talento scuola Milan

Giacomo Olzer non ci sta mettendo molto ad ambientarsi nel calcio professionistico. Dopo pochi minuti accumulati in questo inizio di stagione, il talento scuola Milan ha brillato nell’amichevole vinta dal Brescia per 4-0 contro il Venezia risultando uno dei migliori in campo.

Il Giornale di Brescia lo esalta: «Proprio una bella scoperta», mentre il quotidiano BresciaOggi scrive: «Nel novero dei talenti in rampa di lancio di questo Brescia va iscritto anche Giacomo Olzer. La stoffa c’è e le prime giocate con la V sul petto lo hanno confermato». I rossoneri hanno ancora un diritto di recompra sul giocatore.