Olympique Marsiglia, casi di Covid-19 per i francesi: coinvolto Kamara

Arrivano dei casi di Covid-19 anche per i francesi dell’Olympique Marsiglia. Coinvolto anche Kamara, obiettivo anche del Milan

Come annunciato dalla stessa società transalpina, ci sono dei casi di Covid-19 in casa Olympique Marsiglia. Una problematica che, seppur indirettamente, potrebbe riguardare anche la Lazio e Milan

Infatti, come detto, il club francese ha comunicato di aver riscontrato un caso di Covid-19 e un contatto stretto allo stesso in prima squadra. Ed ecco che, per l’amichevole di stasera contro il Saint-Etienne, nell’elenco dei convocati non figurano Kamara e Caleta-Car. Entrambi i giocatori sono quindi posti in isolamento. E il primo è stato in più di un’occasione accostato ai rossoneri.