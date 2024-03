Giroud amareggiato dopo Francia Germania: «Niente scuse per la sconfitta. Bell'accoglienza, però...»

Olivier Giroud, attaccante della Francia e del Milan, ha commentato la sconfitta dei transalpini contro la Germania in amichevole

Intervistato dall’Equipe, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha commentato così la sconfitta della Francia in amichevole contro la Germania:

PAROLE – «Non bisogna cercare scuse. Abbiamo iniziato male la partita, ci hanno colti di sorpresa, abbiamo impiegato del tempo a reagire e non abbiamo segnato nei momenti cruciali. A centrocampo, avevano la tendenza a trovare i loro giocatori tra le linee. È un avvertimento che ti dice che devi essere pronti fin dall’inizio e per 90 minuti. Questo è ciò che ha fatto la nostra forza e, nell’aggressività e nei duelli, abbiamo perso troppi palloni. Nel primo tempo abbiamo spinto, abbiamo avuto una doppia occasione. Siamo riusciti a essere pericolosi, quindi non è tutto da buttare. Ma bisogna essere consapevoli che sono stati superiori a noi stasera. Certamente è meglio fare questo tipo di prestazioni ora che all’Europeo. Lione? Io sono nato in questa regione, ho avuto un bel benvenuto, ma avrei preferito vincere la partita».