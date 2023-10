Giroud a Canal +: «Primo tempo ottimo ma risultato pesante. Abbiamo sbagliato questo»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha analizzato la sconfitta contro il PSG in Champions League nel post-partita

Intervenuto ai microfoni di Canal +, Olivier Giroud ha parlato così dopo PSG-Milan:

«Nel primo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo. Abbiamo creato loro problemi nel pressing, abbiamo riconquistato palla, ma non siamo riusciti ad essere efficaci in area di rigore. Dopodiché, Kylian ha fatto il suo primo exploit. Nel secondo tempo, il secondo gol ci ha fatto male per mancanza di disciplina e concentrazione. Sul 2-0 è stato difficile. Il terzo gol è fuori contesto. Il risultato è pesante, dovremo rimettere a posto le nostre idee. C’è anche una mancanza di efficienza, ci lavoreremo».