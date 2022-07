Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Napoli, si è presentato alla stampa in conferenza dal ritiro di Castel di Sangro

Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Napoli, si è presentato alla stampa in conferenza dal ritiro di Castel di Sangro:

OBIETTIVI – «L’anno scorso il Napoli ci è arrivato molto vicino allo scudetto. Io sono qui per dare il massimo e partita dopo partita pensare agli obiettivi più vicini»

THEO – «Un modello? Caceres è il primo che mi viene in mente, ha giocato tanto in Italia. Theo Hernandez è molto forte e abbiamo in comune alcuni tratti offensivi»