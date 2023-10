Okafor torna a Milanello: lo svizzero si è allenato in gruppo dopo l’incidente

Ancora buone notizie per il Milan in vista del match con la Juve: Noah Okafor è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello

Dopo aver subito un taglio all’arcata sopraccigliare a seguito di un incidente d’auto, Noah Okafor aveva lasciato il ritiro della nazionale della Svizzera. Le condizioni dell’attaccante rossonero sono ormai migliorate.

Come riferisce Sky Sport, lo svizzero oggi è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello dopo qualche giorno di riposo. Sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro la Juve.