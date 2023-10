Okafor rientrato a Milanello: buone notizie per Pioli in vista della Juve

Okafor rientrato a Milanello: buone notizie per Pioli in vista della sfida in programma contro la Juventus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su Noah Okafor, attaccante che aveva lasciato il ritiro della propria Nazionale nei giorni scorsi per via di un incidente in auto che gli ha causato un taglio all’arcata sopraccigliare.

Lo svizzero è rientrato a Milanello e questa è sicuramente una prima buona notizia nella settimana che porterà il Milan ad affrontare la Juventus.