Okafor al centro dell’attacco? Pioli ha scelto il bomber per Genoa Milan: le ultimissime novità di formazione

Questa sera il Milan sarà ospite del Genoa nella sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ancora qualche dubbio in casa rossonera per quanto riguarda la formazione.

In attacco, secondo quanto riportato stamattina dal Corriere dello Sport, dovrebbe partire dal primo minuto Okafor, con Leao e Chukwueze a completare il tridente.