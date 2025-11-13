News
Odogu Milan, spunta l’ipotesi prestito a gennaio! I rossoneri ci pensano: ultime
Il Milan si trova di fronte a una rapida decisione riguardante il futuro di David Odogu, il giovanissimo difensore centrale classe 2006 acquistato a sorpresa nelle battute finali del mercato estivo. Nonostante le grandi aspettative legate al suo arrivo, in Via Aldo Rossi si starebbe già valutando l’ipotesi di una cessione in prestito a gennaio per garantire al talento tedesco maggiore continuità di gioco. Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport.
Un Investimento Importante e Poco Sfruttato
L’acquisto di David Odogu, strappato al Wolfsburg per una cifra considerevole, circa 10 milioni di euro a titolo definitivo, era stato un chiaro segnale della volontà dei rossoneri di puntare su giovani prospetti di altissimo livello. Il centrale tedesco, all’epoca dell’acquisto, contava su sole tre presenze da professionista in carriera, un dato che già suggeriva un investimento più a lungo termine che immediato.
Tuttavia, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il giovane difensore ha trovato finora uno spazio risibile: appena 11 minuti giocati in Coppa Italia contro il Lecce. Un minutaggio assolutamente insufficiente per un calciatore che ha bisogno di crescere attraverso l’esperienza sul campo.
La Strategia di Tare e Allegri per la Crescita
La dirigenza, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare in prima linea, è consapevole che l’immobilismo in panchina potrebbe frenare la crescita del promettente difensore. Per questo motivo, il Diavolo starebbe pianificando di cedere Odogu in prestito nella finestra di mercato invernale.
L’obiettivo è chiaro: trovare una squadra, preferibilmente in Serie B o in un campionato dove possa giocare da titolare inamovibile, per permettergli di accumulare esperienza fondamentale e dimostrare il suo valore. Un prestito seccoconsentirebbe al Milan di monitorare il suo sviluppo, con la speranza che il ragazzo possa tornare in rossonero già pronto per far parte in pianta stabile della prima squadra di Allegri.
Questa mossa testimonia la cura che il club meneghino intende riservare ai suoi patrimoni futuri, bilanciando la necessità di avere una rosa competitiva con l’obbligo di sviluppare i migliori giovani talenti europei, come previsto dal piano di Igli Tare e dall’esperienza di Massimiliano Allegri nel gestire i giovani.