Ochoa a Sky: «Pareggio risultato giusto, San Siro è bellissimo»

Ochoa ha parlato a Sky dopo Milan Salernitana. Le dichiarazioni del portiere messicano dopo il pareggio di San Siro

PAROLE – «Quando giochi contro una squadra come il Milan è normale soffrire. È stata una partita difficile, questo punto è importante per la classifica ma dobbiamo continuare così. Il pareggio è un risultato giusto. Entrambe abbiamo avuto le occasioni per segnare, è mancata lucidità. Giocare a San Siro è bellissimo, questa serata sarà per me un bel ricordo» .