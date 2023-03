Ochoa a Dazn: «Contenti del pari a San Siro»

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, dopo il pareggio ottenuto a San Siro col Milan è intervenuto al microfono di DAZN

«Èuna giocata difficile per i portieri, il cross alle spalle del portiere è insidioso, non so come l’ho presa, mi pare l’abbia toccata anche Kalulu di braccio. La fortuna è stata con noi stasera e abbiamo preso punti. Abbiamo trovato diverse occasioni in contropiede, potevamo fare anche il secondo gol. Ma è un risultato giusto il pareggio, anche il Milan ha avuto le sue occasioni. Noi siamo molto felice di fare punti a San Siro. E’ la seconda volta che gioco qui, porto dietro un ricordo bellissimo. Se i tifosi già mi vogliono bene è perché ho fatto un buon lavoro»