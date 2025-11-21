Connect with us

Nuovo stadio Milano, cronoprogramma confermato: lavori al via nel 2027, Milan e Inter hanno un obiettivo preciso. Ecco quale

Playoff Mondiali, la Serie A studia un calendario per aiutare l'Italia: ecco tutti i dettagli

Thiago Silva Milan, la suggestione per la difesa rossonera: a 41 anni può tornare da Allegri? Indiscrezioni continue

MERCATO BOMBA! Il Milan mette gli occhi su Charlie Cresswell, il gigante inglese che fa tre gol dalla difesa! La mossa anti-Juve di Allegri

Rabiot fa felice Allegri, ansia Chivu: tutte le ultime novità in vista del derby di domenica. La situazione

1 ora ago

San Siro

Nuovo stadio Milano, nel 2027 al via i lavori per l’impianto: Milan e Inter guardano al 2031 come data di inaugurazione. Il cronoprogramma

Il prossimo Derby di Milano di domenica sera sarà un evento storico e epocale. Per la prima volta dopo 90 anni, la stracittadina si giocherà nel ‘nuovo’ stadio di casa di Milan e Inter, considerando che la cessione di San Siro ai due club è stata ufficializzata solo qualche settimana fa con la firma sul rogito. Un momento di grande entusiasmo che proietta già le due società verso un futuro ambizioso.

Nuovo stadio Milano, il progetto per la nuova Cattedrale del calcio

Nonostante l’attesa per il Derby storico, le due società meneghine stanno già lavorando intensamente alla pianificazione di una nuova cattedrale del calcio europeo e internazionale. L’obiettivo è dotare Milano di un impianto all’avanguardia.

La Gazzetta dello Sport ha cercato di fornire una previsione chiara sulla tabella di marcia del Nuovo Stadio Milan Inter, titolando: «Dal 2027 i lavori per il nuovo stadio. Obiettivo 2031».

Timeline strategica e studi di prestigio

La tempistica non è casuale: raggiungere l’obiettivo 2031 renderebbe l’impianto agibile e pronto per ospitare una parte degli Europei nell’estate seguente, un evento di risonanza globale che giustificherebbe l’enorme investimento infrastrutturale.

Il progetto, che promette di ridefinire lo skyline sportivo di Milano, è stato affidato a due dei più rinomati studi di architettura internazionali: Manica e Foster. La loro collaborazione è una garanzia della qualità e dell’innovazione che caratterizzeranno il Nuovo Stadio. La cessione di San Siro apre un capitolo rivoluzionario per il futuro di Milan e Inter.

