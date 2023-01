Nuovo stadio, Sala: «I passi che dobbiamo fare li faremo»

Intervenuto a la Repubblica, il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato sulla questione stadio. Ecco le sue parole

«Non ho capito la posizione del governo e credo che per me non sia ormai il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo due grandi passi da fare in questo percorso. Il primo è quello che attueremo settimana prossima e cioè portare in giunta i risultati del dibattito pubblico e, alla luce del dibattito pubblico, quelli che possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo formale ma fondamentale, previsto dalla legge. Il passo successivo è quello dell’interesse pubblico, però in mezzo c’è il rischio di un vincolo. Noi fino a che non capiamo se c’è vincolo o meno non procediamo. Perché procedendo rischieremmo di fare un danno alle società anche dal punto di vista economico. Se la vedano loro, io confermo che i passi che dobbiamo fare li faremo»