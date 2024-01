Nuovo stadio Milan, Squeri replica a Sala: «Non giudico il suo lavoro, i rossoneri hanno in progetto una cosa»

Il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, torna a parlare del progetto per il nuovo stadio del Milan e risponde a Sala

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Francesco Squeri, sindaco del comune di San Donato, ha replicato alle dichiarazioni di oggi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che era intervenuto in merito alla questione del nuovo stadio del Milan.

L’AREA RIMANE QUELLA DI SAN FRANCESCO? – «Sì, l’area completa tra la ferrovia, con l’alta velocità della Milano-Bologna, e l’Autostrada del Sole. Siamo al km 0 dell’Autostrada del Sole. È un’area già da più di 30 anni edificabile, non è dentro la giurisdizione del Parco Sud Milano. Dal punto di vista dell’immagine è un’area ideale. Pensate ad immaginare quante centinaia di migliaia di persone al giorno vedono lo stadio, chi dal treno e chi dall’autostrada. Il Milan ha intenzione di fare un progetto molto molto all’avanguardia, è un progetto che verranno veramente a vederlo da tutto il mondo. Sempre se si realizza. Si sono rivolti al più grande studio d’architettura per le costruzioni sportive, che è lo studio Manica di Londra. Vogliono fare una cosa che veramente stupisce».

LE PAROLE DI SALA? – «Mi dispiace, vorrei far ascoltare un pezzo della mia conferenza stampa. Ho affermato che se fossi al posto del Sindaco Sala farei come lui, fa benissimo a fare quello che sta facendo. Ho solo detto che non voglio giudicare il lavoro degli altri, ma che se posso fare una considerazione, non era un giudizio, ho detto testuali parole: il Comune di Milano ha in qualche modo tergiversato per 4-5 anni e poi le squadre hanno deciso di prendere un’altra strada. Se questa è una frase sgradevole… Tra le altre cose 4-5 mesi fa il Sindaco Sala in un consiglio comunale molto acceso ha detto le stesse cose accusando dei consiglieri che in 4-5 anni non hanno trovato soluzioni per le due squadre. Se questa è una frase sgradevole…».