Nuovo stadio Milan, scetticismo dopo l’incontro con Sala: due gli ostacoli principali. ULTIMISSIME

Nuovo stadio Milan, c’è scetticismo dopo l’incontro odierno con il sindaco Sala: sono due gli ostacoli principali

Come riferito da TMW, c’è grande scetticismo in casa Milan dopo l’incontro odierno con il sindaco di Milano Sala sull’ipotesi di ristrutturare lo stadio di San Siro.

Gli ostacoli principali sono rappresentati dal fatto che al momento non c’è un progetto vero e proprio e soprattutto il fatto che per averne uno preciso e dettagliato servirebbero almeno tre mesi. La perplessità maggiore delle due squadre, e in particolare di Scaroni, è capire come continuare a giocare a San Siro durante i lavori di ristrutturazione considerando anche il notevole afflusso di pubblico che si portano in dote le due squadre milanesi.

Entrambe dunque al momento, visto che non è stato fissato un nuovo appuntamento, restano concentrate sui propri progetti principali. Il Milan guarda a San Donato, l’Inter a Rozzano, zona nella quale possiede un’esclusiva valida fino al 30 aprile.