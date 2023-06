Nuovo stadio Milan: principio d’accordo per San Donato, i dettagli

In casa Milan oltre il mercato tiene banco il tema nuovo stadio. In tal senso principio d’accordo per la zona San Donato

Secondo Il Cittadino, si tratta di una sorta di intesa preliminare tra Sportlifecity e il Milan per la cessione del pacchetto di permessi urbanistici che gravitano sul comparto San Francesco.

Un passaggio fondamentale al fine di dare risvolti concreti in tempi rapidi all’investimento tenuto conto che, il via libera del Comune, Sportlifecity ha dovuto attendere che si concludesse un iter di circa quattro anni che è stato in gran parte assorbito dalla fase istruttoria gestita dai tecnici del municipio.