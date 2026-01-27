Nuovo stadio Milan a San Donato, chiuso definitivamente l’iter: questo il piano per il futuro dell’area

Nuovo stadio Milan a San Donato, è stato ufficialmente chiuso l’iter: l’area resta di proprietà del club rossonero

Il capitolo del nuovo stadio rossonero a San Donato Milanese si chiude ufficialmente, ma l’investimento del club nell’area San Francesco non andrà perduto. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il Comune ha decretato la fine del percorso amministrativo per l’impianto sportivo, una decisione maturata in seguito alla svolta decisiva su San Siro.

Nuovo stadio Milan a San Donato, la fine di un iter e la nuova rotta

La scelta di abbandonare il progetto stadio a San Donato è la logica conseguenza dell’acquisto, da parte di Milan e Inter, delle aree del Meazza per 197 milioni di euro.

Iter chiuso: Il Sindaco Francesco Squeri e i vari enti coinvolti (Regione, FS, RFI) hanno preso atto che non sussistono più le condizioni per proseguire con l’Accordo di Programma originale.

Investimento protetto: Il Milan, tramite SportLifeCity, resta proprietario dell'area San Francesco, dove ha già investito circa 40 milioni di euro (cifra che alcune fonti stimano fino a 55 milioni) per l'acquisizione dei terreni e le prime bonifiche.

Il Piano B: L'area non resterà un deserto. Si fa strada con forza l'ipotesi di trasformarla nel nuovo centro del settore giovanile e del calcio femminile. Una vera e propria cittadella dello sport che permetterebbe di recuperare una zona degradata, garantendo al club strutture d'avanguardia per i propri talenti.

La visione di RedBird: un asset strategico

Per la proprietà rossonera, mantenere il controllo di San Donato rappresenta un asset strategico fondamentale. Se da un lato il nuovo stadio sorgerà accanto al vecchio San Siro (con lavori previsti dal 2027 e inaugurazione nel 2031), dall’altro avere un polo sportivo di proprietà alle porte di Milano rafforza il valore patrimoniale del club. Inoltre, la riqualificazione dell’area San Francesco risponde alla necessità di migliorare la sicurezza e la viabilità di un nodo cruciale tra la tangenziale e l’autostrada A1.