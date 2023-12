Nuovo stadio Milan, il vicesindaco di San Donato: «Progetto in fase di analisi». Le sue dichiarazioni a Numero Diez

Intervenuto ai microfoni di Numero Diez, il vicesindaco di San Donato Carlo Barone, ha commentato così il progetto nuovo stadio del Milan. Le sue parole.

BARONE – «Il Milan ha presentato in comune una domanda molto complessa il 27 settembre di questo anno. Sono più di mille pagine, è una relazione generale su quello che dovrebbe essere tutto il progetto. Attualmente è in fase di analisi tecnica dal nostro ufficio, che dovrà poi dichiarare la procedibilità o meno di quanto riportato negli atti. Siamo in una fase molto preliminare»