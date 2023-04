Nuovo stadio Milan: le ultime sul La Maura e lo stadio condiviso con l’Inter. Ecco i dettagli sul progetto presentato dall’Inter

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter insiste col progetto originario sullo stadio. E, cioé, sulla demolizione del Meazza e la costruzione di un nuovo impianto.

La prova in una lettera inviata il 23 marzo al Comune di Milano e sottoscritta dall’a.d. nerazzurro, Alessandro Antonello, ma non dai dirigenti del Milan. Il progetto prevederebbe lo stadio in condivisione con i rossoneri, che però hanno deviato il loro interesse sull’area della Maura.