Nuovo stadio Milan, spunta l’idea per il naming! Ecco l’ipotesi della società rossonero, che prosegue il suo lavoro

Il Milan insiste sul tema stadio. I rossoneri hanno avviato il progetto che gli permetterà di costruire lo stadio nella zona di San Donato Milanese. Un primo passo è stato fatto, ma la società si porta avanti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, per il naming un’idea potrebbe essere Emirates, storico sponsor del Diavolo. Uno sponsor e un nome già associato all’Arsenal. Intanto, i rossoneri sono in contatto con la Regione per risolvere il problema trasporti.